Natalie vende bollos y quiere estudiar mercadeo y ventas

A las 4 de la mañana empieza la jornada laboral de Natalie, una artesana de bollos que vive en el barrio Las Brisas, en el municipio de Arjona, norte de Bolívar, desde donde debe trasladarse hacia un expendio del barrio El Campestre, en Cartagena.

Es madre cabeza de hogar, tiene 3 hijos y sueña con estudiar mercadeo y ventas, para trabajar como cajera en algún almacén de cadena.

Se despierta puntual, por cuenta de su reloj biológico, dando gracias a Dios por el nuevo día. Luego enciende un equipo de sonido que tiene en el patio de su casa, para escuchar vallenatos románticos, al estilo de Los Diablitos, Jean Carlos Centeno y Nelson Velásquez.

“Siempre soy alegre. Me gusta la música de acordeón, porque me relaja”, dice sonriente y aclara que, aunque ahora esté sonando una canción de champeta, no lo cambia por nada, porque Cristian, su hijo de 12 años, la sintonizó.

Ella hace parte de una familia que tradicionalmente se ha dedicado a la elaboración y comercialización del bollo, un delicioso producto, que, acompañado de queso o suero, es considerado como uno de los manjares típicos del norte de Bolívar. Ese arte lo heredó de sus abuelos Justo Peña y Tata Galvis, -ya fallecidos- quienes tuvieron 12 hijos, que siguieron la senda del bollo. De esa generación solo 4 permanecen en esas actividades. La siguiente generación de nietos es la que integra Natalie y en este momento hay 11 familiares que ganan su sustento con este arte.

Cuando llegué a su casa y me senté junto a ella sobre un taburete de madera estilo sofá, exclamó:

“Mi verdadero nombre es Rikilda Ortiz Peña. Eso de ‘Natalie’, según me cuentan, viene de la telenovela mexicana que se llamaba La Fiera, protagonizada por Victoria Ruffo. Cuando nací, en 1985, la estaban emitiendo en Colombia. Mi mamá me decía ‘Natalie’, y así quedé. Todos me llaman de esa manera. Es rara la persona que menciona mi nombre real”.

Y pese a que es de poco hablar, decidió contar apartes de su vida y de cómo estaba sacando adelante a su familia con el negocio del bollo. Lo más llamativo es que es una mujer incansable, una guerrera. Al principio me pidió que no le tomara fotos en la casa, pero después accedió, siempre y cuando fuera en el puesto de venta, a las 4 de la tarde, frente a un almacén de cadena y una empresa distribuidora de pollos, en la acera que bordea el barrio 20 de Julio y El Campestre.

Natalie es una trigueña de aproximadamente 1.65 metros de estatura, de ojos claros y una mirada oculta. La sonrisa la dejaba entrever cuando se le formaban arruguitas en los alrededores de las cejas. Tiene carácter fuerte. Le percibí un nerviosismo, no dejaba de manipular su celular, no para llamar, ni escribir en chat, sino que lo frotaba muy rápido. Ella es la mayor de sus dos hermanos, Mauricio y Lilibeth

“Siento mucha pena —expresa—. Nunca me había interrogado un periodista”.

Tiene 36 años, de los cuales 20 los ha entregado a los quehaceres del bollo. Hace 12 se propuso ir sola a vender. Antes acompañaba a su mamá, una mujer con una discapacidad llamada Carmen, quien por 10 años mantuvo un puesto comercial frente al edificio City Bank, en el sector La Matuna. Luego, fue indemnizada cuando se construyó el carril de Transcaribe, en la avenida Venezuela.

Está separada desde hace dos años. Trabaja duro y con tesón para mantener su hogar. Me pidió que le ayudara con algún funcionario de Familias en Acción, en Arjona.

“Mi exmarido se lleva la plata de los subsidios de dos de mis hijos y necesito que me ayudes para que eso no siga pasando. Ese dinero es una ayuda para el sostenimiento de ellos”, me comenta.