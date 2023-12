¡Ojo al dato! Estos son los cortes de energía de este jueves en Atlántico

Béisbol Profesional: Leones no cree en nadie y vuelve a vencer a Caimanes

Circuito Silencio 5, afecta sectores en Barranquilla: El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles II, Los Ángeles III; de la calle 79 a la calle 79A entre carreras 26C7 y 27 (barrio El Silencio).

En cuanto a la programación en Barranquilla, Air-e realizará cambio de postes y elementos eléctricos de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en la calle 47B entre carreras 27 y 30, en el barrio San Isidro. Siga leyendo: Capturan en la cárcel Modelo a recluso cuando hacía llamada extorsiva

Adicionalmente, habrá trabajos para instalaciones eléctricas, por parte de terceros, de 8:20 de la mañana a 5:00 de la tarde, en la carrera 7A con calle 19 y la carrera 7B con calle 19.

Trabajos eléctricos en municipios

Air-e también anuncia que en el circuito Pital habrá labores de cambio de elementos de red y poda de árboles de 8:10 de la mañana a 6:00 de la tarde, con suspensión de energía en los corregimientos Paluato, Guaimaral, la vía Algodón - Tubará, sectores aledaños a la Trocha Altamira y la vía Galapa - Paluato. Le puede interesar: ¡Ojo! Estos municipios de Bolívar no tendrán luz este 14 de diciembre

No obstante, durante el inicio y final del trabajo se presentarán breves interrupciones del servicio, de 8:10 a.m. a 8:40 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m., en los sectores de Galapa: El Libertador, San Luis, San Martín, Salón Azul, Manga 3 de Mayo, Los Carruajes, Manga de Pital; corregimiento Paluato; y la carretera Galapa - Tubará.

Por último, en el municipio de Soledad se adecuarán redes eléctricas de 7:40 de la mañana a 6:00 de la tarde, en la calle 56 con carrera 32, en la Urbanización Las Gaviotas II Etapa.