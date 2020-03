Periodismo deportivo de Sucre en “cuarentena” por Covid-19

“Estos eventos nos daban la posibilidad de desarrollar nuestra labor y ganar el sustento de nuestras familias. Antes se podía sobrevivir, pero esto ha sido la debacle”, dijo el miembro de la Junta directiva de Acord-Sucre, Eduardo Salcedo.

Al no haber eventos deportivos no hay información y los periodistas no tienen la materia prima para ejercer la labor informativa que se torna aun más difícil de lograr para quienes son independientes y hacen radio.

“Con la ilusión de arreglar nuestra situación económica del primer semestre solicitamos permisos e hicimos convenio con el Canal J.J Fierro de Cartagena para transmitir el Pentagonal por televisión, radio y páginas digitales”, enfatizó Leo Bustamante.

Cabe anotar que ya desde hacían varios años el periodismo deportivo venía decaído en la región dado el poco apoyo de la empresa privada y oficial a los cronistas, quienes de manera titánica habían mantenido un poco viva la actividad con su pasión.