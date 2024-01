Petrona Martínez, Silvia Puerta y Dominga Julio: homenaje a tres grandes mujeres

Los ojos de Silvia no dejan de navegar entre lágrimas de emoción cada vez que alguien le comenta que su foto está plasmada en el mural de ‘Mujeres Pujantes’, pintado en plaza principal del municipio de Arjona. En este también está la imagen de la ‘Reina del Bullerengue’, Petrona Martínez, y la de la reina de la arepa de huevo, Dominga Julio (fallecida). Lea: Gobernador Verano se pronunció sobre obras en el Canal del Dique

Cuenta que, durante los 5 años que el mercado de Santa Rita estuvo cerrado por las obras de reconstrucción, le tocó poner una venta frente al colegio Ana María Vélez, para no perder a sus clientes.

Todos los días viaja a las 5 de la mañana desde Arjona a Cartagena con sacos llenos de bollos de coco, limpio, de yuca y de mazorca. Antes de las 9 de la mañana ya los ha vendido todos y se va al mercado de Bazurto a buscar la materia prima para pensar en el nuevo día de trabajo. A pesar de que vende muchos bollos en Cartagena, en Arjona son muy apetecidos y a veces no viaja a Cartagena porque, antes de salir de su pueblo, ya ha vendido todo. En muchas ocasiones los clientes la llaman en las noches para encargarle pedidos.

Para Silvia Puerta, ser una de las protagonistas de un mural en la plaza principal de Arjona es un orgullo y agradece al Instituto de Cultura el haberla tenido en cuenta. Dice sentirse feliz, sobre todo cuando la felicitan por ser una mujer emprendedora.

“Todavía no he tenido tiempo para llegar a la plaza a tomarme una foto allí en el mural. Quiero destacar que con esto se demuestra el valor de las bolleras, oficio que algunos consideran insignificante y lo discriminan, pero no estoy de acuerdo, porque puedes ser una de vendedora de bollos, cocadas, galletas, frutas o mondongo, pero al final todo eso es importante para la misma sociedad”.

Hace 23 años quedó viuda de Rafael Llerena, un reconocido verseador que la conquistó a punta de canciones y versos que le cantaba al oído. Y él se deleitaba con los bollos de mazorca que ella preparaba. De esa unión nacieron Rafael Segundo, profesor de matemáticas; Germán, técnico en mantenimiento de redes; Dori Luz, enfermera; Sandra y Ketty, administradoras de empresas; y Óscar Iván (Happy), quien es un conocido locutor de radio.

Silvia Elena Puerta ostenta el título de Reina del Bollo de Mazorca del Primer Festival realizado en el 2023, en cuyo evento vendió más de 650 bollos en una tarde.