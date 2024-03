Polémica por propuesta de “vaca” para bajar tarifas de energía en el Caribe

El senador por el Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, propuso hacer una “vaca” igual que lo hicieron en Antioquia, pero no para las vías, sino para ver cómo se bajan las tarifas de energía en el Caribe colombiano, propuesta con la que no está de acuerdo el diputado Alfredo Varela, quien quedó segundo en las elecciones para gobernador del Atlántico.

Agregó que, así como los antioqueños “tiene los pantalones para hacer una “vaca” y presionar al Gobierno con este tema, nosotros los caribeños también lo podemos hacer. Porque el presidente Petro no ha hecho nada en 2 años para solucionar el problema de las tarifas de energía en nuestra región. Yo convoco a los empresarios, a la academia, a los ciudadanos, a los jóvenes para que nos reunamos todos y le mandemos un mensaje claro al gobierno de Petro: si no nos ayudan, nosotros vamos a ayudarnos y vamos a ver de qué manera solucionamos esta grave crisis”.

El senador Mauricio Gómez Amín reconoció que con las “vacas” no se van a construir las vías 4G en Antioquia ni se va a solucionar el problema energético en el Caribe, pero que “este es un mensaje político contundente a un Gobierno ineficiente que está haciendo poco por la Costa. Esto es un mensaje político, esto es un mensaje de presión política, diciéndole al presidente Petro: o actúa o nosotros actuamos. Y lo que se recoja no es para Air-e, es para bajar la tarifa directamente”.

Alfredo Varela, diputado del Atlántico, que no está de acuerdo con hacer la “vaca” que beneficie a Air-e. “Todos estamos desesperados y desilusionados del Gobierno porque estamos pagando un servicio muy caro y malo y lo pagamos porque si no lo hacemos nos cortan el servicio de luz. Pero ¡ahora, además de pagar un servicio caro, vamos a salir a poner plata demás! ¿Para qué? ¿Cuál es la solución que va a traer eso? ¿Esa plata demás para qué se va usar?”. Siga leyendo: Semana Santa: Tránsito del Atlántico implementa sistema de seguridad vial

Argumentó que las responsabilidades y solución están en otros agentes y no en hacer una recolección de dinero. “Como, por ejemplo, presenté un proyecto de ordenanza en la Asamblea para que bajemos el impuesto de seguridad del Departamento, para que el servicio de energía sea más económico, pero no he visto la voluntad de los demás diputados. Que los alcaldes y concejales presenten proyectos para bajar el impuesto del alumbrado público y que el Gobierno nacional, con los congresistas, saquen de la fórmula Tarifaria las “pérdidas no técnicas”, que son las ineficiencias de las empresas, son la falta de gestión de las empresas”.