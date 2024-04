Radican acción popular contra alzas del servicio de energía en el Caribe

Durante la rueda de prensa realizada este lunes en el Hotel El Prado de Barranquilla, dijo que la medida busca proteger los derechos de los consumidores residentes en los departamentos del Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y La Guajira, asegurando que el valor pagado mensualmente corresponda al consumo real de energía eléctrica, excluyendo el cobro de pérdidas técnicas y no técnicas de la fórmula de cálculo de la factura.

“Me he tomado el trabajo de recorrer el Departamento del Magdalena, sentarme con la gente, recoger sus inquietudes y por eso, tomé la decisión, después de asistir a varias reuniones en el Congreso de la República, con el Ministerio de Minas, con el Gobierno Nacional y ver que todas las soluciones son a medianos y largo plazo y mientras que implementan esas soluciones qué hacemos nosotros con esos recibos y si uno no lo paga, efectivamente nos los cortan, entonces tomé la decisión de presentar esta acción popular que busca detener el alza de las tarifas que tanto afectan a los habitantes del Caribe colombiano”, sostuvo.

Añadió que una vez que se haya detenido el cobro de pérdidas técnicas y no técnicas de la fórmula de cálculo de la factura, “mi propuesta es que es hora de que la Región Caribe tenga una empresa regional de energía, una empresa costeña, donde tengamos participación las gobernaciones, alcaldías de la región que tanto se está viendo afectada. Ya es hora de que nos unamos todos y empecemos a pensar en una solución de corto plazo, que sería la acción popular para detener las alzas y una de mediano o largo plazo, que sería la creación de una empresa de energía para la Costa”. Siga leyendo: Procuraduría indaga presuntas irregularidades en catastro de Sincelejo

Reiteró que la acción popular se fundamenta principalmente en detener las alzas de las tarifas de energía de las empresas Afinia y Air-e. “Y que se excluya de la fórmula tarifaria las pérdidas técnicas y no técnicas y que también que lo que no se consumió, lo que no se cobró durante la pandemia por el COVID-19 nos lo quiten de la facturación”.

Cuando se le preguntó de la responsabilidad del actual Gobierno en este cobro dijo que ha realizado unas mesas de trabajo, “buscando la solución de algo que él no generó y encontró en perjuicio del Caribe, pero lo que hemos visto son soluciones a mediano y largo plazo, por eso hemos implementado esta acción popular para que sea una medida inmediatamente, mientras que se dan las soluciones de mediano y largo plazo”.

Indicó que esta es una acción “no la estoy haciendo como política, claro que debe ser como política porque tengo un compartido político, pero también como ciudadana que se ve afectada por las altas tarifas que nos están imponiendo desde que llegaron las empresas Afinia y Air-e a prestar el servicio de energía en los departamentos de la región Caribe”.