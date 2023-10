Secretaría de Víctimas de Bolívar se pronuncia ante denuncia

“Nosotros somos encargados como Gobernación de dar las garantías, pero lo hacemos con base en un listado certificado que cada personero municipal, de acuerdo a las elecciones de las mesas municipales que ellos tienen que enviar, no a la Gobernación, sino a la Defensoría del Pueblo, el listado de los delegados electos por cada mesa municipal y este después debían validarnos. No solamente a los delegados electos, sino, si alguno requería acompañantes, que sean circunstancias especiales como la ley indica: si hay algún discapacitado; segundo, si alguno tiene un menor entre cero y cinco años. Bajo esas circunstancias, los personeros tenían hasta el 20 de septiembre para enviar los listados definitivos”, afirma.

Y continúa: “¿Qué pasó? No hubo el cierre de lo listados a tiempo, pero muchos viajaron con acompañantes que los personeros no reportaron o simplemente no reportaron mediante las vías adecuada a la Defensoría. Nosotros no teníamos en los registros esos acompañantes y algunos delegados. Si nos vamos al estricto de lo que la norma dice y lo que dice es que yo atiendo solamente a los que me reportaron”.

Además, el secretario sostiene que se le brindó alimentación e hidratación a todos, pero al momento de las garantías, que es el transporte, aparecieron más de 20 acompañantes que no estaban en los listados. “Se verificaron los listados que la Defensoría había enviado, y efectivamente, faltaban muchos. Sin embargo, se atendieron a absolutamente todas las víctimas que se presentaron: delegados municipales, acompañantes, a todos”.