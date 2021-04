Soplaviento: ¿quién es el responsable del deterioro de los muros de contención?

Por su parte, el alcalde de Soplaviento, Ney Durán Bahoque, dijo que “el Fondo Adaptación es irresponsable al insinuar que los muros de contención están en mal estado, porque la administración municipal no les ha hecho mantenimiento”.

Explicó que el muro de contención del chorro El Barbón “no quedó bien hecho, porque la entidad debió comprar unos predios para que la obra quedara como estaba contemplada en los diseños. Ahora, y por querer economizar unos cuantos pesos, el muro se deteriora cada vez más”.

Según Durán Bahoque, el año pasado estuvo en Soplaviento una funcionaria del Fondo Adaptación, quien revisó la obra y ratificó que se necesitaba la compra de los predios, para que quedara a satisfacción.

Anunció que pronto enviará un oficio a la entidad para aclararle que su despacho no debe hacer ningún mantenimiento, puesto que si el muro no funciona es porque hubo negligencia de parte del Fondo Adaptación por no haber hecho una buena propuesta a los dueños de los predios.