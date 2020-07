Capturados de la URI en Sincelejo tendrían COVID-19

Las veintiocho personas que permanecen capturadas en la Unidad de Reacción Inmediata en Sincelejo, denunciaron ante la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, estar siendo tratadas de manera inhumana y torturadas psicológicamente.

Denunciaron al mismo tiempo que presentan los síntomas propios del COVID-19, por lo que el pasado sábado 20 de junio les fueron hechas las respectivas pruebas para conocer si tienen el virus.

Sin embargo, pese haber pasado diez días no han conocido los resultados, solo supieron que uno de los detenidos y un funcionario de la Policía Nacional resultaron positivos y fueron aislados, así como personal de limpieza, sospechosos de tener la enfermedad.

Ellos afirman que tienen fiebre, tos seca, dificultades para respirar, dolor de cabeza y resfriado, sin embargo no se les presta atención y por esta razón decidieron pronunciarse de manera pública.

A través de un comunicado enviado este martes a los diferentes medios de comunicación, igualmente los arrestados afirman que se encuentran exiliados de sus familias y por eso presentaron una serie de exigencias la Gobierno nacional, pues ante todo, dicen seguir siendo personas.

“Estamos incomunicados y no se nos permite ver a nuestras familias, no respiramos aire puro, pues la ventilación es por medio de aire acondicionado, no vemos la luz y ya no sabemos si es de día o de noche”, dice un aparte del comunicado.