Usuarios de Air-e protestan contra el régimen tarifario

Los usuarios llegaron hasta las oficinas administrativas, ubicadas el norte de la capital del Atlántico, desde tempranas horas de la mañana y allí reclamaron que se acabe el régimen especial tarifario, al que consideran un “impuesto adicional” que está deteriorando las finanzas de los usuarios de la Región Caribe. En especial los usuarios de Afinia y Air-e.

También protestaron porque el valor por el que se vendió la empresa Air-e a los nuevos propietarios, el cual consideran fue inferior al que realmente valía la compañía. Lea: Salió huyendo de Arroyohondo y sicarios lo asesinan en Barranquilla

Los protestantes también tocaron el tema de la instalación de los nuevos medidores inteligentes, los que consideran van a contribuir en el deterioro salarial de los usuarios, al considerar que estos “aparatos son unos Juan Pablo Montoya para correr” y eso les aumentaría el consumo de energía en el futuro cercano.

“El recibo que recibimos es un acoso mensual, va en deterioro de nuestra salud mental. Pero esto en parte tiene que ver conla bancada de políticos del Atlántico que nunca ha hecho nada por nosotros. Son 16 años esperando que se modifique y cada vez que hay un candidato anuncia que va a bajar la tarifa de la luz y no la baja. Ya estamos cansados. No más abusos, no estamos en la Patria Boba. Los políticos ahora se nos acercan porque vienen las elecciones, pero vamos a castigarlos no yendo a las urnas. Esto no es de estratos, porque en todos los estratos hay abusos. Soy abogada e invito a los usuarios a que no paguen el recibo”, dijo una de las manifestantes.