10 hombres armados irrumpen en finca de Barú: un muerto y 2 desaparecidos

Al asesinato de un cuidador de lanchas en Caño de Loro, en la Isla de Tierrabomba, en la madrugada de hoy, se suma otro homicidio en la zona insular de Cartagena que ocurrió ayer a las 10 de la noche. Informaciones de nativos de la Isla de Barú indican que diez hombres armados irrumpieron en la finca Isla Barú Grande y mataron al capataz, identificado como John Jairo Oliva Duarte, de 29 años.

La esposa de la víctima le informó a las autoridades que los sujetos estaban disfrazados de policías y al llegar a la finca les dijeron que iban a realizar un procedimiento judicial. La mujer, que está embarazada, se angustió y los individuos optaron por tranquilizarla y encerrarla en una habitación. Ella sintió que los hombres buscaban algo y en medio de esa situación se llevaron a su compañero sentimental, Oliva Duarte. También sacaron de ese lugar a la fuerza a un compañero del capataz, identificado como Pedro Luis Llamas Magallanes y al vigilante de una empresa privada, Adolfo Zúñiga Agámez. Lea: Homicidio en Caño del Loro: lo matan de un balazo en estadero

La mujer de John Jairo no volvió a saber de ellos hasta cuando a las 7 de la mañana de hoy llegó el relevo del vigilante y le contó lo sucedido. Tras avisar a la Policía, hallaron el cuerpo de Oliva a orillas de la playa, atado, amordazado y baleado. De Adolfo y Pedro Luis no se ha vuelto a saber. La Policía Metropolitana de Cartagena aún no se ha pronunciado por este hecho de sangre.

Del crimen ocurrido en la madrugada de hoy en Caño de Loro se conoció que hombres armados irrumpieron en un estadero y asesinaron de balazo en la cabeza a Bairon José Escandón, de 31 años. Tal parece, según informaciones oficiales, que los sujetos iban en busca de un capo cuyo nombre aparece entre los más buscados en Cartagena.