3 años sin rastros de Alexandrith: el condenado fue enviado a La Tramacúa

Alexander Sarmiento, padre de la víctima, está seguro que Wayner sabe dónde está su hija. “Pienso que es una persona malvada, pero si él me dice donde está mi hija yo podría hasta perdonarlo porque yo lo que quiero es estar con ella y que se acabe esta pesadilla”, dijo Alexander. Añadió que “estos tres años para mí han sido un tormento, pero yo pienso que Wayner no quiere decir donde está ella porque está amenazado. La mujer de él, es decir, la hermana de la mamá de Alexandrith, también es cómplice. Ojalá y la investiguen”.

Wayner asegura que no sabe dónde esta Alexandrith. Mantiene la versión que fueron a la playa y él se retiró un momento para comprar una botella de agua en una tienda y, cuando volvió a donde estaba la menor, ya no se encontraba. Dice que se pudo ahogar, pero las pruebas recopiladas por las autoridades han descartado estas hipótesis.

Este padre sigue trabajando como vendedor ambulante en la Avenida del Lago, pero todos los días ora y saca tiempo para pensar en su pequeñita. “Todos los días me acuesto a dormir pensando que una mañana me llamarán para decirme que ella apareció. Ella y su hermana son todo en mi vida. Yo tenía la custodia de ellas dos y vivíamos en El Líbano (Cartagena), pero ellas se fueron para donde su mamá cuando crecieron”, expresó.

Alexander agradece el apoyo de las autoridades cartageneras en el caso de su hija, pero pide que la búsqueda se reabra. “Estoy buscando la manera de hablar con el alcalde Dumek, quiero que me ayude a seguir ofreciendo la recompensa y que, por fin, sepamos qué pasó con mi niña. Yo uso a El Universal para que le llegue mi invitación y me atienda en su despacho un momento”, resaltó. Lea: “No me conformo con la condena, quiero que confiese”: padre de Alexandrith

Recordó que “a mí Wayner nunca me cayó bien y, cuando me enteré que Alexandrith iba a la casa de él, le dije a Mary, su mamá, que se lo prohibiera, que ese tipo no me despertaba confianza y mi hija era muy ingenua, pero no se qué pasó que ella sigo visitando esa casa”.

Este caso es uno de los más misteriosos y mediáticos, ocurrido en los últimos años en Cartagena. Por el momento no hay pistas de su paradero; sin embargo, sus familiares la siguen buscando, sin perder la fe de que se encuentre viva.

“Voy a seguir esperando el momento en que vuelva a tenerla en mis brazos. No me importa nada, solamente quiero que ella esté conmigo y con sus demás seres amados. Hemos luchado mucho por su regreso y no descansaremos nunca”, finalizó el padre.

Fotos inéditas

Alexandrith desapareció cuando tenía 15 años. Salió de su casa y dejó su celular. Le aseguró a su madre que no demoraría. Siempre fue una niña alegre, divertida y soñadora.