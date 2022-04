A cuchilladas matan a un hombre en estadero de San Fernando

En las instalaciones de Medicina Legal, con la mirada triste y perdida, estaba en la mañana de este lunes una mujer vestida de blanco y con varios documentos en sus manos. La acompañaban sus padres para darle fuerza, porque en ese momento reclamaba el cuerpo de su marido y padre de su hija: Wainer José Morón Maza, de 27 años.

“No sé qué pasó, por qué le hicieron esto. Él no me había dicho que tuviera algún problema o que estuviera amenazado, porque que yo sepa no tenía líos con nadie.

“Cuando pasó todo yo estaba en mi casa, fueron las personas que estaban con él las que me contaron”. De esa forma expresa la incertidumbre que siente porque a Wainer lo asesinaron a cuchillo en la madrugada en un estanco cerca a su casa, en el sector Simón Bolívar, del barrio San Fernando.

Le puede interesar: Riña deja un joven muerto en el barrio 5 de Noviembre de Arjona

Los hechos

“Lo que sé es que él estaba charlando con unos amigos, no estaba tomando porque se había puesto una dosis contra el COVID-19 y se estaba cuidando. Era algo más de la 1 de la madrugada”, dijo la mujer.

Desmintió el rumor que circula por las redes sociales que asegura que su muerte se produjo en medio de una riña. “No fue así, no peleó con nadie. Él estaba sentado en el estanco La Macarena cuando llegó un tipo y lo acuchilló por la espalda. Nadie conoció al hombre ese, no sabemos quién pudo ser”, contó la joven.

Según el reporte de los vecinos, el presunto asesinó huyó caminando del lugar y se desapareció entre las calles destapadas de la comunidad.

Al instante, Morón fue auxiliado y llevado a la Clínica Gestión Salud, de San Fernando, donde murió minutos después tras sufrir tres paros cardiacos. Fue atacado varias veces por la espalda y brazos.

La Policía Metropolitana llegó al establecimiento, que fue cerrado de inmediato, hizo las requisas de control y ahora busca al asesino por medio de cámaras de seguridad de la zona. Todavía no hay pistas del sujeto, aunque por redes sociales lo señalan con el alias de ‘Geiner’, pero nada de eso ha sido confirmado por las autoridades.