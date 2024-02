A un joven lo mataron en Lo Amador: 10 años después se resuelve el crimen

Aquel domingo 23 de noviembre, el joven de 24 años estuvo involucrado en un hecho que dejó muchos interrogantes, pero que para él y su familia fue muy claro: “Él no era ningún bandido, era un albañil”, dijo entonces su hermana, refiriéndose a los señalamientos que había.

Para esos días, se conoció que Blas Eduardo había sido abatido por uniformados de la Policía, luego de presuntamente atracar a una pareja. Su hermana, sin embargo, rápidamente desmintió esa versión y aclaró lo que sucedió. Le interesa: Polémica por caso de joven abatido por policía en el barrio Lo Amador

“Él llegó de trabajar con un compañero. Ese día le hicieron un adelanto y por eso compró parte de la comida. Le dijo a su mujer: ‘ve haciendo la comida, que voy a tomar unas cervezas y no me demoro’. Como que se amañó, porque se demoró. Se quedó en un establecimiento y de pronto comenzó a discutir con una pareja. El tipo lo agredió y él quiso defenderse buscando una piedra. Ahí es donde aparece el policía y le da. Y la gente persiguió al policía, pero no le hicieron nada”, relató la mujer.