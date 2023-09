Alegre, amoroso y soñador, así era el joven que mataron para robarle su moto

Leidan Luz está destrozada. No encuentra palabras para explicar lo que siente y grita mirando al cielo para entender por qué le arrebataron a su hijo, de 22 años, su primer amor, el que la enseñó a ser mamá.

“Roberto fue invitado por unos amigos a un evento político en Turbana. Se fue en su moto y, cuando se hicieron las 10: 30 p. m., llamó a su mamá para decirle que ya iba para la casa. Él no quiso esperar a sus amigos porque decía que ya era tarde”, contó el familiar en Medicina Legal.

Añadió que “cuando habló con Leidan, ella vio que iba conduciendo y lo esperó despierta, pero se hicieron las 12 de la medianoche y no llegó, entonces ella se puso a rezar el Rosario y a llamar a la familia. Sentía que algo le había pasado”.

Agregó que llamaron a las autoridades y decidieron ir a las 2 de la madrugada a buscarlo por la variante Mamonal-Gambote. “Fuimos en mi carro, pero no vimos nada raro. También le preguntamos a otros motorizados y no tenían razón de Roberto, a quien su madre llamaba con insistencia al celular, pero ya no contestaba”, relató el tío.