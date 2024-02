Alegre y gran bailarina: así era la menor que murió en accidente en Tubará

“Le hice su comida para que la encontrara caliente y no llegó”. Así se ha expresado Rosa Cuesta, la madre de Nora Luz Ballestas, la adolescente de 14 años, que murió en el terrible accidente que ocurrió en la noche de este domingo 4 de febrero en jurisdicción del municipio de Tubará (Atlántico).

La mujer recibió la noticia del accidente a través de una vecina, quien llamó a su abuela a informarle lo que había sucedido. Le puedo sugerir: “Se metió por el lado que no era”: testigos de accidente de bus en Tubará

“Estaba muy ilusionada con este viaje a Malambo para participar en el Carnaval, me dijo que tenía una presentación, que iba a buscar el vestuario junto con otra muchacha y se fueron”, dijo Rosa.