Asesinado en La Candelaria tenía amplio prontuario criminal

Los motivos de la muerte de Wilfran Jiménez Madrid, el lunes en la tarde en el barrio La Candelaria, no son claros. Su familia no sabe si tenía algo pendiente con los dos hombres en moto que llegaron a su casa y le dispararon a quemarropa.

La Policía, por su parte, ya inició las investigaciones para esclarecer su asesinato y no descarta que el motivo tenga que ver con su amplio prontuario criminal. Hace menos de cuatro meses había recobrado su libertad.

En la puerta de su casa

La mamá de Wilfran estaba desconsolada hoy en la mañana; ni ella ni el papá del hombre estaban en la vivienda cuando su hijo recibió esos dos balazos mortales.

“Yo trabajaba y él (Wilfran) estaba con un amigo sentado en la puerta de la casa; nadie vio nada, los tipos se fueron enseguida”, aseguró el papá de la víctima.

Los vecinos relataron que todo sucedió entre las 5 y las 6 de la tarde. “Cuando escuchamos los disparos fue que salimos, pero ya iba lejos esa moto. Un niño dice que los vio y que uno de ellos tenía tatuado un nombre en el brazo”, relató una vecina.

A Wilfran lo alcanzaron a llevar en moto a la clínica, pero no pudieron hacer nada. Otra vecina de Wilfran contó en medio del dolor que el hombre dejó dos hijas que por fortuna no vieron nada, pues no viven con él. El fallecido tenía 30 años, trabajaba en construcciones y era jefe de una bodega.

¿Venganza?

Aunque aún no hay capturados por su muerte, ni indicios de quién lo pudo matar, su historial con la justicia refleja que su asesinato podría estar relacionado con su pasado.

El 5 de abril de 2010 fue enviado a la cárcel de Ternera por homicidio, donde estuvo recluido hasta el 16 de septiembre del mismo año. El 8 de junio de 2011 regresó a prisión por el delito de hurto. Salió en septiembre.

Wilfran tuvo que volver a Ternera el 8 de mayo de 2013, al estar vinculado a un homicidio en La Candelaria. Quedó en libertad el 11 de abril del 2014.

La cuarta y última vez que le dictaron medida de detención intramural fue el 16 de marzo de 2018. En ese momento lo capturaron en la operación ‘Éxodo’, por supuestamente pertenecer a la banda delincuencial ‘los Pulidos’. Lo acusaron por concierto para delinquir, hurto agravado calificado y porte ilegal de arma de fuego.

El 22 de febrero de 2021 volvió a quedar en libertad. No pasaron cuatro meses cuando las balas de dos sicarios lo alcanzaron y lo mataron.