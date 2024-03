Asesinan de un balazo en la cabeza a soldado retirado en su finca

El cuerpo de un soldado profesional retirado, identificado como Iván Pedraza Luquetas, fue descubierto sin vida en su finca en la vereda Mochila, cerca del corregimiento de Poponte, en el municipio de Chiriguaná (Cesar). Las autoridades informaron que Pedraza Luquetas presentaba un impacto por arma de fuego en la cabeza y que los familiares de la víctima alertaron a la Policía tras descubrir el cuerpo el pasado miércoles 13 de marzo.

Según lo indicado por las autoridades, aún no se ha determinado el motivo ni los responsables del crimen, ya que no había señales de conflicto previo que pudieran explicar la muerte de Pedraza Luquetas. Sin embargo, las investigaciones no descartan la posibilidad de que el asesinato esté relacionado con un intento de robo en la finca.