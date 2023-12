Así comenzó el incendio que arrasó con 11 casas en Henequén: 40 afectados

Diana Carmona, quien reside desde hace 11 años en una vía aledaña al sector Tanga Mojá con su esposo y el hijo de ambos, de 6 años, dice que también tuvo que salir corriendo apenas se vio las llamas encima.

“En esos momentos estaba preparando un pollo y de repente vi bastante humo. Me di cuenta que los vecinos estaban echándole agua y tierra a las llamas, pero al darme cuenta que eso no servía, salí corriendo enseguida con el niño. No me quedaba de otra”, relata Diana.