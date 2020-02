Así fue el plan para asesinar a 2 hermanos por unas tierras

Hay indignación, pues se ha conocido que los responsables no tenían la mínima intención de regresarlos vivos a sus hogares. El maquiavélico plan estaba diseñado para secuestrarlos, asesinarlos, no dejar huella alguna y huir con el dinero de la extorsión.

Lo que pasó

“A mi papá no se lo llevan porque había ido a otro lado de la finca a mirar un ganado”, relata Juan Pablo.

Al poco rato, hombres encapuchados fuertemente armados ingresaron a la finca de Dairo, y tras amedrentar a los empleados, los amarraron, les taparon los rostros y los encerraron en un rancho. Pasaron luego al predio del lado, donde estaban Wilmar y Edilmer, pero tras no encontrar a este último, se llevaron a Wilmar. A los dos hermanos les pusieron capuchas.

Aquel operativo

Las primeras hipótesis que tienen las autoridades es que se querían de apoderar de las tierras. Se conoció que la señora Yepes Posso no vivía con Wilmar tras sostener una relación con él por más de 30 años y ya tenía otra relación sentimental.

Tras una llamada días después al celular de Edilmer, alguien que no se identificó dijo que tenía en su poder a los hermanos Rivera Rodríguez y que para liberarlos debían entregar 350 millones de pesos.

Grabados y asesinados

Para el sobrino de los hermanos Rivera Rodríguez, el macabro plan para secuestrarlos y dejarlos sin vida ya estaba fríamente calculado. “Se los llevaron, los cambiaron de ropa en varias oportunidades. Les hicieron videos como para tener pruebas de supervivencia. Esto con el fin de presionar a la familia para que buscaran los 350 millones. Estaba todo calculado, los llevan a un finca, también vecina de ellos, donde ya tenían un fosa lista para enterrarlos de una”, manifiesta.

Sobre los videos señala que hacen parte de las pruebas contra los capturados. “Ellos le piden a los secuestradores que no los maten, que de ser necesario ellos buscan la plata. Esos ruegos no hicieron eco y no tuvieron compasión con ellos”, detalló.

Los asfixiaron, así sentenció Juan Pablo Rivera. A su vez dice, que no contento con ello, les hicieron perforaciones con arma blanca “para que los cuerpos no se inflaran y reventaran. Les perforaron el estómago y los enterraron en la misma fosa”.