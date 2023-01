Así fueron los últimos minutos de vida de ‘Marticela’ en El Carmelo

Mientras su familia asimila lo ocurrido y piensa en cómo decirle a la pequeña hija de Harold que él ya no estará más, las autoridades tratan de dar con los pistoleros por medio de cámaras de seguridad de la zona, pero todavía no reporta avances en la investigación. Se desconoce algún móvil del hecho.

“Mi vale, me harás mucha falta. Te voy a recordar como el mamador de gallo, alegre y buen amigo que eras”, “descansa en paz mi hermano, no me cumplirás la promesa que me hiciste de venir a los Carnavales de Barranquilla”, “Dios perdone tus pecados y te reciba con los brazos abiertos. Siempre estuviste para nosotros”, fueron varios de los mensajes que le dejaron en sus redes sociales.

En lo que va de enero ya son cinco los sicariatos en Cartagena. El 2022 cerró con 224 sicariatos en la ciudad.