Ataque de sicarios en Villanueva dejó un muerto y dos heridos

Según la institución, además de Kevin, Erik Mendoza Castillo y Darwin Mercado Vivanco recibieron balazos, por lo que los tres fueron trasladados a centros asistenciales en Cartagena. Ramos Pérez, sin embargo, era el que tenía heridas de gravedad y falleció minutos después de ser ingresado. Los otros dos están fuera de peligro.

El papá del joven que vivía en Villanueva con su mamá, pareja e hija, dice no saber si Kevin tenía problemas con alguien; no entiende por qué esos sujetos, que no han sido capturados, lo mataron. Siga leyendo: Un año sin Martín Elías y sin justicia, en Villa Estrella

“Yo le había dicho que se viniera a vivir conmigo en Turbaco, pero no quiso. Nosotros nos veíamos todos los domingos cuando él iba a jugar en un equipo de fútbol. Le gustaba ese deporte”, contó el señor.

¿Contra quién era?

La Policía del departamento, además de las identidades de los heridos, dio a conocer las anotaciones judiciales que tiene uno de ellos. “Erik Mendoza, de 26 años, tiene anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones”. El hombre recibió un balazo en la pelvis. Lea: ¿Quién era Michael Pérez?, el líder social asesinado en Cartagena

Sobre Darwin Mercado, la institución aseguró que a sus 32 años no tiene pendientes con la justicia y que la bala se le alojó en la pierna izquierda. El hombre fallecido tampoco registra antecedentes. Su familia espera que las autoridades investiguen y den con sus asesinos. “Ajuste de cuentas”, es lo que hasta ahora ha dicho la Policía sobre los móviles del crimen.