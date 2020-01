Atracan a turistas al volcarse la lancha

La celebración del cumpleaños de un turista que llegó a Cartagena procedente de Estados Unidos se convirtió en una pesadilla. Él y su familia decidieron divertirse en el sector de Choloncito.

El afectado, quien vive en Nueva York, pero tiene parientes en Cartagena, se embarcó en una lancha en la parte trasera del Hospital de Bocagrande junto a su familia y allegados, y se dirigieron a Cholón el lunes 6 de enero.

Luego de disfrutar toda la mañana, el afectado y su familia -17 adultos y cuatro niños pequeños de 2,7,8 y 10 años- se regresaron. Lo hicieron en una lancha muy pequeña, relató.

“Nos subieron en una lancha diferente a la que habíamos llegado, esta era más pequeña y cuando yo me iba a subir, me di cuenta que no habían más asientos, pero como el conductor dijo que ya nos íbamos, me subí”, expresó el turista.