Buscan a mujer desaparecida que habría escapado del HUC

En el hospital nos dicen que se escapó a las 3 de la tarde del jueves y que las cámaras de seguridad no funcionan”

Marisol Hernández, hermana de la mujer desparecida.

Ruiz Cardona, dice su hermana, llegó a Cartagena el 26 de octubre. “Ese día sufrió una crisis en la Terminal de Transportes, por lo que la mujer que la recibió y estaba con ella la llevó de inmediato al hospital”.

A Crixa la dejaron en observación, mientras que la señora que la cuidaba gestionaba su hospitalización o traslado a un centro psiquiátrico. “Allí estuvo el 26, 27, y hasta la tarde del 28, cuando escapó, según nos dijeron en el Universitario”.

Marisol cuenta con preocupación y desconcierto que en el centro asistencial no les dieron mayores detalles sobre cómo su hermana se fue y desapareció. “Nora (la mujer que la cuida) llegó al hospital en la mañana del 27 y luego en la mañana del día siguiente, pero no la vio y se devolvió con la ropa que le había llevado, porque le dijeron que no quiso cambiarse”.