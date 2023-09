Cárcel a mujer que mató a su esposo y lo arrojó al río: su mamá quedó libre

La mamá de Nancy Natalia también capturada por la Fiscalía, identificada como Analsy Milena Bermúdez, de 44 años, fue cobijada con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, tendrá que cumplir con algunos requerimientos, pero no estará ni en una celda ni recluida en su casa. Lea aquí: ¡Lamentable! Por supuesto acoso estudiante cortó a uno de sus compañeros

Entre los detalles más perturbadores está que cuando se identificó el cuerpo en Medicina Legal de Bucaramanga, Nancy no se acercó al instituto forense. “Si era la esposa por qué no fue a identificarlo. Desde ahí sospechamos que estaba involucrada en el crimen de mi hermano. En el sepelio se le vio muy asustada, lloraba, pero un llanto de nervios hasta que ayer descubrimos la verdad”, expresó Johana.

Ahora buscarán apelar la decisión de la suegra de Óscar quien no fue cobijada con medida de aseguramiento privativa de la libertad. También pedirán explicaciones del porqué la hermana de Nancy no está capturada y vinculada al proceso. “La mamá también debería ir a prisión, la otra hermana que le ayudó a sacar el cuerpo no fue vinculada al proceso, no entendemos por qué”.