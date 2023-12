Condenan a hombre que golpeó a su mamá y amenazó con “mocharle la cabeza”

Cuando los uniformados ingresaron a la casa no solo se percataron de que Miguel Ángel Zambrano Rocha, de 29 años, no solo le había pegado a su propia madre, sino a otra de la mujer, una hermana suya. keith Cassiani Zambrano, de 22 años, hermana del agresor, intervino porque su familiar le pretendía pegar a un sobrino, de 12 meses de nacido.

La progenitora le contó a las autoridades que su hijo no solo la agredió a ella y a su propia hermana, sino que la amenazó: “él me dijo que me va a matar y me va a mochar la cabeza”.