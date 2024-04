Desapareció a su hijastra, de 5 años y dijo que se la llevó un duende

Añadió que “la víctima presentaba contusiones en varias partes del cuerpo y el hombre las justificaba ante su pareja, familiares y las mismas autoridades qu su hijastra se había caído”.

La madre también sería víctima de malos tratos por pretender alejarse de su compañero sentimental, quien presuntamente le restringió el contacto con sus familiares y la obligaba permanentemente a borrar mensajes en el celular que contenían evidencias de los ataques que padecía. Lea: Así cayeron los sicarios que mataron a policía frente a su hijo de 4 años

El señalado agresor fue capturado en una acción conjunta con la Policía Nacional, en vía pública de Roncesvalles. Un fiscal de la Seccional Tolima, le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada con enfoque de género.

El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. De otra parte, se realizan diferentes actos investigativos para ubicar a la menor de edad.

Sobre su paradero, el hombre no se cansa de decir que un duende se la llevó. Asegura no conocer su paradero y pide que contraten un brujo o bruja para que el duende no le haga daño.