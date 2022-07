Doloroso relato de cómo se ahogó niño en Olaya por un descuido fatal

“Yo estaba ahí. No puedo tomar porque estoy pendiente de una cirugía. Como a la 1 de la mañana (lunes) me fui a acostar porque debía trabajar. Ella se quedó allí. Luego que me desperté vi que ella seguía bebiendo con los vecinos. Me cambié y cambié al niño y le dije que se fuera para la casa, que yo debía trabajar. Como a las 10:30 me llamaron a decirme que el niño se ahogó”. No lo podía creer.

Cuando llegó al CAP de Olaya ya Javier Andrés Argumedo León, de 4 años, había fallecido. “Yo llegué y ella no podía con la borrachera que tenía”, dijo con inmenso dolor.

“Ni me dijo que se iba para piscina y no sé por qué no dejó al niño con algún familiar. Por qué se lo tuvo que llevar”, se lamentaba Javier Enrique quien reiteró no estar en el lugar de los hechos.

“Lo tenían cerca”

Testigos aseguran que llegaron al centro recreacional La Fantástica, que está en el sector Central de Olaya, la joven con su hijo ‘Javiercito’ y tres muchachos más siendo como las 8 de la mañana de ayer. “Solo estaban ellos y el niño no se quería meter en la piscina”, dijo una persona que estuvo presente.

Al cabo de un rato le compran un mecato y se lo comía cerca de la piscina. El niño le decía cosas a su mamá y esta no le prestaba atención. Ella estaba muy tomada. Es más, hubo un momento donde el niño se resbaló cerca de la piscina”, dijo un testigo.

Sostiene que al cabo de un rato escuchó que estaban buscando a ‘Javiercito’ y nadie sabía donde estaba. “Eso fue en un abrir y cerrar de ojos. Busquen al niño, e incluso salieron hasta la calle para ver si se había salido. La mamá se reía y decía que era que se lo habían escondido”.

Añadió que “el muchacho que siempre estuvo al lado de ella ni siquiera se dio por buscarlo. Salió de la piscina, se sentó en la orilla y después sale y dice ‘mírenlo aquí. Es algo que resultó muy extraño, pues el estaba cerca”, explicó.

Fue auxiliado, llevado al CAP de Olaya, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.