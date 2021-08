Dos heridos deja ataque a bala en Olaya Herrera

Las canciones que se oían en la noche del domingo por las calles del sector 11 de Noviembre, de Olaya Herrera, no fueron impedimento para que varios balazos se escucharan con claridad y alertaran sobre lo peor.

En la entrada principal del sector, también conocido como La Arrocera, y a solo unos metros del CAI de la Policía, ocurrió un ataque a bala que dejó dos heridos. Eran las 7:40 de la noche.

Vecinos contaron que “la calle estaba llena de gente y todo transcurría normal cuando apareció un sujeto con un arma de fuego y le disparó a unos hombres que estaban hablando en la terraza de una casa. Dos salieron heridos, aunque dicen que hay un tercer lesionado”.

También expresan que “los sicarios iban en moto, pero nadie alcanzó a verlos bien. Esto causó mucho repudio porque en esta calle siempre hay niños jugando y en su afán de acabar con la vida de alguien terminan hiriendo a inocentes”.

Uno de los heridos fue identificado como Juan Alberto Barrios Vásquez, conocido en la comunidad como ‘el Gato’, quien además sería el propietario de la vivienda donde ocurrió el hecho. En esa casa funciona un establecimiento o discoteca llamada La Ladrillera.

‘El Gato’ fue baleado en la cabeza, pero no hay compromiso de órganos vitales, por lo que está fuera de peligro. Él y el otro herido, del que no se conoce su identidad, se recuperan en clínicas de la ciudad. Al parecer, no es el primer atentado que sufre ‘el Gato’.

