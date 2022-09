Dos hipótesis son investigadas por sicariato de ‘Dago’ en El Pozón

Afirmó que Dagoberto, aunque estuvo en prisión hace seis años, no había tenido actualmente líos con la justicia. “Yo soy bogotana, entonces él se fue conmigo para el interior del país. En Bogotá trabajaba la construcción y también vivimos en Medellín, allá laborábamos independientes en el área de la medicina integral, ya que yo estudié esa profesión”, añadió la joven, que vivió tres años con la víctima.

“Me llamaron apenas murió mi marido, entonces me vine para Cartagena, porque yo estaba en Bogotá. Él tenía una semana en esta ciudad porque le estaba construyendo una casa a su mamá y vino a ver cómo iba la obra, ya esta semana terminaban la construcción”, contó la mujer.

La mujer lloraba, miraba su celular constantemente y observaba al cielo con la vista perdida entre las nubes, como quien busca algo. Dice que ‘Dago’ era “alegre, servicial, amigable y romántico” y exige a las autoridades que el caso no quede impune.

“Él no tenía enemigos ni líos. Es verdad que estuvo preso, pero esa cuenta quedó saldada y hace parte del pasado. Todo está aclarado. Ahora solo quiero saber por qué le hicieron esto y que se haga justicia”.

Agregó que “los policías los capturaron y Dagoberto se vio frente a frente con los ladrones, entonces uno de ellos lo amenazó; le dijo ‘te mueres tú o me muero yo’, pero Dagoberto dejó todo así”.

La mujer considera que hay algo sospechoso y es que “ahora los sicarios disparan a la víctima delante del que sea, pero en este caso no. Los sicarios dispararon cuando la mujer entró al almacén. Yo creo que la envidia existe y que hay amigos que no lo son”.

No descarta que a Dagoberto lo hayan llevado a ese sitio para dejarlo a la vista de los matones. “Él no iba a salir, pero como le pidieron el favor, agarró una moto y llevó a la mujer esa. Cuando estaba solo en la moto, le dieron. Usaron balas que explotan por dentro del cuerpo -balas expansivas- porque no botó sangre”, agregó la mujer de Dagoberto.