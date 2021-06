El patrullero que vela por la cultura, historia y patrimonio de Cartagena

El intendente Eder Gilberto Muñoz Cabeza es un cartagenero que ha entregado 19 años y 7 meses a la institución porque “siempre me ha gustado servir a la sociedad”, dijo.

Se siente feliz de ser de esta tierra y de lo mucho que ha conocido de su historia. Todo esto le ha permitido fortalecer su sentido de pertenencia y por eso hace parte del Grupo de Protección al Turismo de la Seccional de Protección y Servicio Especial de la Policía.

Preparado

Todo comenzó en 2007. “Yo estaba laborando y una turista se me acercó y me preguntó sobre la historia de la Catedral -Centro Histórico- y no supe darle respuestas, en realidad eso me puso a pensar mucho y decidí aprender sobre historia de Cartagena”, contó el uniformado quien también es auxiliar de enfermería.

Agregó que el historiador y escritor cartagenero Federico Herrera de Ávila le regaló un libro y comenzó a leerlo, tanto que quedó atrapado con los secretos, misterios y episodios por los que ha pasado el Corralito de Piedra. “Luego seguí buscando información sobre cultura, patrimonio, costumbres y todas las riquezas intangibles que tiene la ciudad. Todo esto causó en mí un amor por lo que soy y lo que es Cartagena, es un sentido de pertenencia muy grande”, añadió el padre de dos niños e hijo del barrio San Fernando.

Muñoz no solo es auxiliar de enfermería, también habla inglés y es guía profesional de turismo, graduado en el SENA. “Es muy triste cuando vemos cómo muchas personas se expresan de los policías, que son ignorantes, que no quieren salir adelante. La verdad es que la institución ha tenido una transformación y ahora puedes prepararte en diferentes áreas. Tengo compañeros estudiando derecho, contaduría y otras carreras”, señaló.

“Un embajador”

Gracias a su preparación y labor en el Grupo de Protección al Turista, el intendente ha estado cerca de muchas celebridades que han visitado a la ciudad. “He interactuado con políticos reconocidos, artistas y otras personalidades. Todos se sorprenden porque dicen que es raro que un policía sea también guía y conozca sobre la historia de ciudad, ya que ellos han visitado otros países. Yo me siento como un embajador, quiero que se lleven la mejor imagen de los policías y de la ciudad”, apuntó.

Dice que cada día aprende algo nuevo sobre Cartagena y que lo que más le ha impactado sobre su historia es la vida y obra de San Pedro Claver. “Desde mi labor, donde también velo por la seguridad de nativos y visitantes, buscamos crear sentido de pertenencia, preservar nuestra cultura y patrimonio material e inmaterial. Hacemos charlas en colegios, ayudamos a conservar monumentos y a mostrar todo lo que la historia nos ha dejado”, expresó.