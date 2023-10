Envuelto en sábanas y con los pies atados hallaron cuerpo de un hombre

Según testigos, en horas de la madrugada comenzaron a notar que en una zona solitaria y enmontada, fuera de la carretera principal, había un elemento extraño, envuelto en sábanas. Además, aseguraron que aves de rapiña estaban volando sobre ese objeto. Lea: Masacre: Hombre y mujer asesinaron a bala a 3 pescadores en una discoteca

Al acercarse más se dieron cuenta que no era un objeto, sino una persona, esto por la forma y los olores que comenzaban a invadir la zona. Decidieron llamar a las autoridades quienes abrieron el extraño bulto envuelto en sábanas y descubrieron el cadáver.

Aunque no se tiene conocimiento de cómo murió esta persona, los curiosos afirmaron que tenía los pies atados y posibles signos de tortura por lo que se confirmó que es un homicidio. La comunidad aseguró que no lo conoce, es decir, no es de Puerto Colombia.