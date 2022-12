Era de Bolívar: fue al sepelio de su abuela en Santander y lo mataron

A Nilson Jiménez Pedrozo, de 27 años, y oriundo de Caimital, al norte de Bolívar, lo llamaron para darle la peor noticia. Su abuela materna, quien lo crió por muchos años, había muerto en Barrancabermeja, Santander.

El joven estaba contento con su empleo en Manizales, donde realizaba trabajos eléctricos desde hacía tres meses, pero no dudó un solo momento en viajar y despedir a su segunda madre.

Cuando llegó a la ciudad santandereana y caminaba por el barrio El Ramaral, dos sujetos en moto se le acercaron y le dispararon en dos ocasiones. Los balazos fueron directo a la cabeza de Nilson, quien murió en el lugar.

“Era sano, no tenía líos con nadie. No sabemos realmente qué pasó, por qué lo mataron; era muy de su hogar, no se metía con nadie, trabajador. Se regresaba el sábado para Manizales”, contó José Jiménez, primo de la víctima.

La Policía no ha entregado detalles del crimen o si la víctima tenía amenazas o anotaciones judiciales. El cuerpo de Jiménez Pedroza fue trasladado a su pueblo natal donde lo sepultaron. Ahora está con su abuela.