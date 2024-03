“Exigimos justicia”: Brutal asesinato de cartagenero en una calle de Bogotá

“Mi amor, me dejaste sola. Te dije que no te olvidaras de nosotros, que no nos dejaras y faltaste a tu palabra. Hoy tus hijos y yo te lloramos. Jamás te vamos a olvidar y sé que vamos a volver a estar juntos en la otra vida”. Esas son las palabras de una mujer que sufre la pérdida del amor de su vida.

El hombre con el que Sandra formó su hogar, hace ya varios años y con quien tuvo sus dos hijos era Walber Coa Castro, de 37 años. La pareja se conoció en el barrio Olaya Herrera de Cartagena y desde entonces estuvieron juntos, pero hace algunos meses, Walber decidió viajar a Bogotá para trabajar y brindarle un mejor futuro a sus niños.