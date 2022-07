Feminicidio tiene en conmoción a Clemencia: “Yusneidis era trabajadora”

Versiones de sus allegados y vecinos indican que las discusiones entre Yusneidis y Luis Alfredo eran constantes, y ayer no fue la excepción. Tal parece que luego de acostarse ella en su cama, el hombre, de 32 años y oriundo de Barranquilla, la habría ahorcado con el cable de un cargador de celular.

El sujeto, cuentan residentes del sector, no hizo ruido para no despertar a los niños que dormían en otro cuarto y sigilosamente agarró el celular de su pareja, dejó la puerta principal de la casa con candado y huyó en una moto que no es de él.