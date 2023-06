Fredonia: Por una pelea de hace 20 años mató a vecino de un garrotazo

Los familiares de Julio Viloria Benítez aún no creen que por una vieja “pelea de vecinos” que comenzó hace unos 20 años, hoy estén sufriendo por su muerte. Y lo que es peor, aseguran, que el responsable de ese crimen esté libre como si nada hubiese pasado.

Sostuvo que lo que hicieron fue llevarlo a la Clínica General de Caribe con una profunda herida en la cabeza que le hizo perder el conocimiento por varias horas. “Cuando recuperó el conocimiento dijo que apenas saliera iba a poner la denuncia, pero no alcanzó. Ahora lo que queremos es que sea haga justicia y se capture al responsable”. Lea aquí: ‘Faider el Menor’, el cantante de trap que sicarios mataron en Cartagena

El familiar indicó que si bien presentó una mejoría, se complicó y el lunes 5 de junio, en horas de la tarde, falleció. El CTI de la Fiscalía fue el encargada de hacer el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a Medicina Legal el martes en la tarde. Era albañil y deja cuatro hijos. Lea aquí: Salió de su casa en moto, chocó con una vaca que se le atravesó y murió

El día domingo 28, el victimario llegó a pedir disculpas por lo sucedido pero, luego no volvió y hasta el momento no se sabe nada de él. “Queremos que lo capturen, ya nos tomaron las declaraciones y eso lo vamos a dejar en manos de la justicia. Si nos metemos entonces el problema será peor y por eso no vamos a actuar en contra de la ley”.