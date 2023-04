¿Fue en medio de un hurto?: Policía investiga muerte de mujer en El Socorro

Torres explicó que “yo estaba trabajando cuando mi mujer me llama y me dice que fuera para el hospital porque ‘Tifanny’ estaba herida en el hospital. No sabemos con exactitud qué pasó; ni tengo claro aún en qué lugar fue exactamente dónde ocurrieron los hechos. Después nos informaron que había recibido un tiro por la espalda y había fallecido”, aseguró. Lea aquí: Tifanny, la otra mujer que fue asesinada el Viernes Santo en Cartagena

En medio de su preocupación volvió a indagar con el exnovio de la joven. “Él llegó al HUC y después le pregunté qué sabía y me aseguró que también lo habían llamado para informarle pero que no sabía. Ellos tenían más de 20 días de haber terminado y hasta donde la mamá de ella me había dicho, que al parecer, estaban nuevamente hablando. Pero todo había terminado de muy buena manera. Que no había habido ningún inconveniente entre ellos”, señaló.

La Policía indicó que se abrió una investigación pero no dio detalles de cómo ocurrieron los hechos.