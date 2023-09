“Fue un error”: sicarios lo asesinaron mientras vendía fritos en Mandela

Añadió que “cuando me enteré de lo que pasó, me fui directo a la clínica. Yo pensé que me iban a decir que lo estaban curando, que no era nada grave, pero no, un médico me confirmó que estaba muerto y allí el mundo se me cayó encima”.

Edgardo vivía con su esposa y deja un hijo. Tenía varios años vendiendo fritos en aquella esquina por lo que era muy popular en la zona que, además, es de difícil acceso.