Guarda de seguridad pierde la vida al accidentarse en una motocicleta

Un guarda de seguridad perdió la vida luego de chocar violentamente la motocicleta en la que se movilizaba contra un tractor en el perímetro urbano del municipio de San Marcos.

La víctima del lamentable suceso respondía al nombre de Ángel David Ramos Simanca, de 24 años de edad, oriundo del departamento de Córdoba y residente en la mencionada localidad.

El joven era vigilante de la empresa de exploraciones de gas natural que opera en la subregión del San Jorge y a parecer regresaba a casa luego de cumplir su turno de vigilancia.

Según se conoció, el siniestro vial se registró frente al estadio municipal de fútbol en horas de la noche del pasado miércoles, cuando Ángel David conducía la motocicleta de placa FVK-06D.

Al parecer, el hoy occiso no divisó la máquina agrícola y colisionó violentamente contra esta sufriendo lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo, las cuales le provocaron la muerte de manera instantánea.

Supuestamente, el tractor no llevaba luces y circulaba en un sector oscuro, por lo que se cree que el conductor de la motocicleta Bóxer, no observó el pesado automotor y no le dio tiempo frenar.

Este jueves se conoció igualmente de la muerte del motociclista Fredys Eduardo González Galeano, de 34 años de edad, también a raíz de un accidente de tránsito ocurrido el pasado fin de semana.

González Galeano estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica en Sincelejo, luego de accidentarse contra otra moto sobre la Calle Texas del municipio de San Marcos.

Conforme a las autoridades de tránsito y transporte del departamento de Sucre, en esta sección del país, hasta lo corrido del presente año, han muerto 65 personas en siniestros viales.