Habla Margareth Chacón al conocer que será condenada por muerte de Pecci

En la mañana de este lunes, 15 de enero, un juez de Cartagena dio a conocer que Margareth Lizeth Chacón será condenada por el delito de homicidio, luego de que la Fiscalía General de la Nación logró demostrar su participación en el crimen del fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Pecci.

El fiscal del caso, Mario Burgos, demostró que la mujer acompañó en la logística del asesinado junto a los hermanos Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes confesaron el crimen.

Luego de conocer el sentido del fallo, del cual se conocerá el monto de la condena en el mes de febrero, Margareth Lizeth Chacón se pronunció en medio de la diligencia judicial. Lea aqui: Sicarios en San Fernando balearon a un hombre en un taller de motos

“Que Colombia sepa que yo he sido un pasaporte para Francisco Luis (Correa Galeano) para su libertad. Jamás he tocado armas, no tengo audios, no hay nada que se me acuse”, afirmó la mujer.

El testigo principal del caso es justamente, Francisco Luis Correa Galeano, quien reveló en medio de una audiencia que el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, habría sido una de las personas interesadas en acabar con la vida del fiscal que avanzaba con varias investigaciones de mafia en su país.

“El doctor Marcelo Pecci metió preso al hermano de cada uno. ‘Tío Rico’ y el expresidente Horacio Cartes dieron la orden. Todo salió de Paraguay”, afirmó el testigo en medio de la diligencia judicial.