Habló mujer de ‘el Manduquito’, asesinado por escolta en La Providencia

“El salió en la mañana para el taller, me dejó 50 mil pesos y me dijo que matriculara al bebé y que le guardara el almuerzo”, dijo.

“Yo lo estaba esperando, lo llamé y no me contestó. Al poco tiempo llegó un amigo y me preguntó por él. Le dije que yo lo estaba esperando para almorzar. Y fue ahí cuando él me dijo que no lo esperara, que no iba a regresar porque lo habían matado”.