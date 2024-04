¡Inaudito! Asesinan a joven, de 22 años, por el robo de unas chancletas

“No pasaron ni 10 minutos cuando llegaron en motos cuatro hombres y le preguntan por las chancletas, Mi marido le dice, ‘yo no te he quitado ninguna chancleta, no tengo chancleta tuya.” contó la esposa de Isaac David. “Yo lo único que hice fue ayudarlos para que no le pegaran. Uno de ellos le dice a mi marido ‘ahora van a ver’.”