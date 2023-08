La tragedia de Ángela: en un año le mataron a dos hijas a balazos

Es inimaginable el dolor que debe sentir Ángela Correa, la madre de las mujer fallecidas. Ella habló para medios regionales y pidió a las autoridades justicia. “Tengo un gran dolor por haber pedido una hija y ahora otra. ‘La Flaca’ fue quién mandó a matar a mi hijo por un hombre. Ella no se sentía segura de si misma y contrató una sicaria para eso. Esa ‘Flaca’ correteó a mi hija, hace unos días, con una pistola, pero ella no me contó”, dijo la madre entre lágrimas.