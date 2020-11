La tragedia de los esposos que cayeron al canal de San Pedro

Las esperanzas se esfumaron a las 8 de la mañana de ayer en el Caño Caimán, a orillas de la ciénaga de La Virgen, entre la calle Colombia y el sector Ricaurte, en el barrio Olaya Herrera. Allí, pescadores hallaron los cuerpos de Jimmy Puerta Collazo y de su esposa Diana Salcedo Tapias.

Jimmy y su mujer cayeron a un canal de aguas pluviales que pasa por el barrio San Pedro durante el aguacero del lunes, a las 8 de la noche. Iban en moto a su casa, en San José de Los Campanos, sector Martha Curi, cuando la fuerte corriente los atrapó y fueron arrastrados con todo y vehículo cerca de un puente que está por la Bomba El Amparo, sector conocido como El Rubí. En un video quedó registrada la dramática escena.

Curiosos les lanzaron cuerdas y todo lo que tuvieron a su alcance para tratar de ayudarlos, pero la fuerza del agua impidió cualquier esfuerzo. Los cuerpos recorrieron los barrios de San Pedro, El Rubí, Los Alpes, 13 de junio y Olaya Herrera antes de terminar en el Caño Caimán.

Testigos aseguran que el hombre se aferraba a su esposa tratando de salvar su vida. Buscaba de alguna manera llevarla a la orilla, pero la fuerza del agua no se lo permitía. De un instante a otro dejó de abrazarla y ambos fueron arrastrados. “Al parecer, algunas personas intentaron de manera infructuosa arrojarles cuerdas para socorrerlos, pero el agua iba a gran velocidad. El señor no soltaba a la mujer que iba a su lado”, aseguró un habitante del barrio San Pedro.

Ayer, al rescatar los cuerpos y llevarlos a la orilla, la Policía constató que Jimmy aún llevaba sus guantes de motociclista y su casco. La mujer fue hallada muy cerca de él y tenía laceraciones.

Un hijo de las víctimas dijo poco después en la morgue de Medicina Legal que no sabía qué hacían sus padres a esa hora en la calle. “Realmente no sé qué estaban haciendo, si visitando a alguien, no sé”, fue lo único que alcanzó a decir. Amigos de la pareja recordaron que Jimmy era exalumno del colegio Inem, de la promoción de 1981.