Lo capturan, sale libre y al día siguiente lo encuentran muerto en una trocha

Los campesinos contaron que desde la noche del sábado el cuerpo, que está en proceso de descomposición, se encontraba en el lugar pero no lo quisieron mover porque no lo conocían y para no alterar la escena del crimen.

Las autoridades realizaron las respectivas pesquisas e inspección del cuerpo, en la mañana de este domingo, para establecer los móviles del crimen y quiénes son los responsables.