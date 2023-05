“Lo mataron entre 2”: por una bicicleta le dan 10 cuchilladas a reciclador

Afirmó que la víctima no pudo defenderse y que los asesinos huyeron a pie pero, horas después, uno de ellos fue capturado. “’Brayan’ se fugó, pero el otro cayó y ya está en audiencias. Esperamos que esto no quede impune porque le quitaron la vida a una persona que tenía un hijo de 9 años y dos padres a los que sostenía económicamente. Deben pagar por lo que hicieron”, añadió el pariente.

También señaló que Everth prestó servicio militar y no se metía con nadie. “Al parecer, todo ocurrió porque una bicicleta se perdió y lo culparon a él, pero nos dicen que los testigos gritaban que no lo mataran, que él no se la había robado, pero los tipos no escucharon”, apuntó.

Los allegados temen que liberen al presunto homicida. “El que está capturado fue el que le dio las cuchilladas. Esperamos que diga dónde está su cómplice”, dijo. La víctima y los presuntos agresores vivían en ese sector.