Matan a enfermera cuando iba del trabajo a su casa: Luisa tenía 24 años

En Guaymaral aún es un misterio qué pasó con Luisa Fernanda y por qué la asesinaron de esa manera. La Policía de Bolívar todavía no se ha pronunciado de manera oficial por este hecho.

La información que tiene en Facebook indica que Luisa estudió en Corporación Educativa Del Caribe (Cadelca) y en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Era soltera.

“Amiga de corazón. Como me duele esta partida. Por qué tu, si tu eras una buena persona. No merecías eso. Te voy a recordar siempre con esa sonrisa que te caracterizaba, una mujer berraca echa pa’ lante no se quejaba de las cosas de la vida”, le escribió una amiga a Luisa Fernanda.