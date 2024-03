Mató a puñaladas a un reciclador en Olaya: cayó en persecución y va preso

“Ramiro no era un animal, así que exigimos justicia. El que lo mató debe pagar, porque nadie merece que le hagan eso”, dijo un familiar de la víctima a este medio, el día de los hechos. También nos contó que “él era reciclador y no se metía con nadie. Esa madrugada él no estaba armado, tampoco estaba tomando, sólo estaba buscando entre la basura. Un amigo de él fue testigo de lo que pasó”.