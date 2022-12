“Me dispararon y no sé por qué”, últimas palabras de asesinado en El Pozón

Ese suceso fue anoche miércoles 14 de diciembre a las 7:20 de la noche. Un hombre que iba como parrillero le disparó en repetidas ocasiones.

Su hermana, quien minutos antes del suceso estaba con él, desconoce las razones. El hoy occiso disfrutaba de su día de descanso.

“Yo estaba donde mi suegra y él llegó allá, estuvimos hablando y luego me dijo que nos fuéramos. Le dije que se fuera adelante y así lo hizo. Unos 15 minutos después llegó un amigo y me dijo que le habían disparado a mi hermano. En ese instante me entró una llamada y me dijeron lo mismo”, contó la hermana de ‘el Menor’ con lágrimas en sus ojos y voz entrecortada. Lea aquí: ¡Qué dolor! Murió una mujer, de 85 años, al ser arrollada por buseta

Explicó que una vez llegó al sitio se encontró con la exmujer de Jorge Eliécer y esta le comentó que él llegó herido a su casa pidiendo auxilio.

“Ella me dijo que Jorge llegó a su casa corriendo y le alcanzó a decir que alguien le había disparado y no sabía por qué. Ella se asusta y luego él sale y es cuando se desploma por la calle. Murió allí en plena vía”, explicó.