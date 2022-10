“Mi hijo no era pandillero”, madre de ‘Anuel’, muerto en San Pedro Mártir

“Mami, me tienes que ayudar para salir adelante. Quiero grabar un disco y cuando me vaya bien te voy a ayudar. Mi hijo no era malo, ni pandillero como está diciendo por ahí”, asegura la adolorida mujer.

“Se metieron sin permiso; revolvieron todo y no encontraron nada. En vez de ir tras los delincuentes llegaron hasta la casa. ¿Qué buscaban? No hallaron nada porque mi hijo no era bandido, no se metía con nadie. Tampoco era pandillero como se está diciendo por ahí”.

Sin capturas

El Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, en un reporte entregado, no señala que hubo capturas por este hecho sicarial.

Indicó que ‘el Culebra’, como le llamó a John Bayron Jaramillo, de 22 años, fue llevado al Hospital Universitario, donde su estado de salud es grave tras los disparos recibidos.

Se conoció que este joven se dedicaba a la venta ambulante en una carretilla en la que repartía yuca, plátano, papa, ayudando a su padre.

De ninguno de los dos dio a conocer si tenían antecedentes judiciales.